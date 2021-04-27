В Бразилии с начала года от COVID-19 умерло больше людей, чем за 2020 год

В Бразилии с начала года от COVID-19 умерло больше людей, чем за 2020 год

Число смертей в результате заражения коронавирусом нового типа в Бразилии с начала 2021 года превысило количество летальных исходов COVID-19 за весь 2020 год.

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Число смертей в результате заражения коронавирусом нового типа в Бразилии с начала 2021 года превысило количество летальных исходов COVID-19 за весь 2020 год. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник министр здравоохранения страны Марселу Кейрога. "В этом году у нас циркулирует разновидность вируса P.1, так называемый вариант из Манауса, который, как представляется, более заразный и связан с большей летальностью. Каковы же последствия этого? Число смертей в 2021 году уже сегодня превышает количество летальных исходов, случившихся за весь 2020 год", - сказал политик в ходе парламентских слушаний. По его мнению, это свидетельствует о серьезности заболевания и о необходимости эффективных мер по преодолению сложной ситуации в системе здравоохранения. Согласно сводным данным региональных управлений здравоохранения, с момента регистрации первого летального исхода от COVID-19 17 марта 2020 года в Бразилии зарегистрировано 193 949 смертей от последствий заражения. За 113 дней с 1 января 2021 года этот показатель составил 195 848. Подпишитесь на наш Telegram канал