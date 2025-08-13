В Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек

При взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в бразильском штате Парана на юге страны погибли девять человек.

При взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в бразильском штате Парана на юге страны погибли девять человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в помещении площадью 25 квадратных метров, где хранились и готовились к транспортировке взрывчатые вещества. При взрыве погибли девять, пострадали семь человек. Губернатор штата Ратинью Жуниор уже направил соболезнования семьям погибших.

Компания-собственник предприятия в Куатру-Баррас Enaex Brasil подтвердила журналистам факт происшествия и личности девяти погибших, заявив о готовности содействовать следствию.

Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства аварии.