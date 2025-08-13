О нас

В Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек

В Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек При взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в бразильском штате Парана на юге страны погибли девять человек.
Другие страны
13 августа 2025 г. 06:15
В Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек

При взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в бразильском штате Парана на юге страны погибли девять человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в помещении площадью 25 квадратных метров, где хранились и готовились к транспортировке взрывчатые вещества. При взрыве погибли девять, пострадали семь человек. Губернатор штата Ратинью Жуниор уже направил соболезнования семьям погибших.

Компания-собственник предприятия в Куатру-Баррас Enaex Brasil подтвердила журналистам факт происшествия и личности девяти погибших, заявив о готовности содействовать следствию.

Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства аварии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Braziliyada zavodda partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb

Другие новости из категории

На юге Сирии израильские войска вошли в пять селений провинции Эль-Кунейтра
На юге Сирии израильские войска вошли в пять селений провинции Эль-Кунейтра
13 августа 2025 г. 05:36
Американские спецслужбы будут охранять Путина во время его визита на Аляску
Американские спецслужбы будут охранять Путина во время его визита на Аляску
13 августа 2025 г. 05:03
Представитель Ирана обсудит в Ливане кризис вокруг оружия “Хезболлы”
Представитель Ирана обсудит в Ливане кризис вокруг оружия “Хезболлы”
13 августа 2025 г. 04:21
Трамп проведет встречу с Зеленским дистанционно
Трамп проведет встречу с Зеленским дистанционно
13 августа 2025 г. 03:51
Хуситы заявили об ударах по целям в Израиле
Хуситы заявили об ударах по целям в Израиле
13 августа 2025 г. 03:12
NYT: РФ может быть причастна к взлому системы документооборота судов США
NYT: РФ может быть причастна к взлому системы документооборота судов США
13 августа 2025 г. 02:39
Bild: Мерц созвал экстренное совещание для обсуждения ошибок правящей коалиции
Bild: Мерц созвал экстренное совещание для обсуждения ошибок правящей коалиции
13 августа 2025 г. 02:06
Бессент: США, вероятно, снизят пошлины для КНР не раньше чем через год
Бессент: США, вероятно, снизят пошлины для КНР не раньше чем через год
13 августа 2025 г. 01:47
Нетаньяху обратился к народу Ирана: Я с вами!
Нетаньяху обратился к народу Ирана: Я с вами!
12 августа 2025 г. 23:30
Зеленский: Мы не уйдем из Донбасса, он для РФ – плацдарм для нового наступления
Зеленский: Мы не уйдем из Донбасса, он для РФ – плацдарм для нового наступления
12 августа 2025 г. 22:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi