В Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек

При взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в бразильском штате Парана на юге страны погибли девять человек.
Об этом
Согласно информации, инцидент произошел в помещении площадью 25 квадратных метров, где хранились и готовились к транспортировке взрывчатые вещества. При взрыве погибли девять, пострадали семь человек. Губернатор штата Ратинью Жуниор уже направил соболезнования семьям погибших.
Компания-собственник предприятия в Куатру-Баррас Enaex Brasil подтвердила журналистам факт происшествия и личности девяти погибших, заявив о готовности содействовать следствию.
Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства аварии.