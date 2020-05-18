​В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 240 тысяч

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии превысило 240 тысяч, свыше 16 тысяч человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

Согласно последним данным министерства, в стране по состоянию зарегистрировано 241 080 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено 7 938 новых случаев, скончались 485 человек. Общее число жертв составляет 16 118. Всего выздоровели 94 122 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.