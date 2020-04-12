В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 20 тысяч

Количество зараженных новым коронавирусом в Бразилии превысило 20 тысяч, скончались 1 124 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

За сутки было зарегистрировано 1 089 заражений, общее число заболевших достигло 20 727.

Днем ранее сообщалось о 19 638 заболевших и 1057 скончавшихся.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, свыше 99 тысяч человек скончались.