В Болгарии прошли массовые акции за отставку кабмина

Массовые акции протеста против введения в Болгарии единой европейской валюты и за отставку правительства прошли в Софии и других городах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, организатором манифестации, которая блокировала движение в центре болгарской столицы, стала партия "Возрождение".

"Послание нашего протеста одно - отставка правительства. Она необходима, чтобы сохранить Болгарию, чтобы сохранить болгарский лев", - заявил журналистам лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

Манифестация началась перед зданием болгарского парламента, рядом с администрацией президента и зданием правительства. Затем по улицам Софии прошло масштабное шествие.

Порядок в столице обеспечивали усиленные полицейские наряды.

Представители партии "Возрождение" сообщили, что массовые акции прошли также в Варне, Пловдиве, Шумене и других городах.