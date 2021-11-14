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В Болгарии при пожаре в больнице погибли три человека

В Болгарии при пожаре в больнице погибли три человека Три человека погибли минувшей ночью при пожаре в ковидном отделении больницы города Сливен в Болгарии.
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14 ноября 2021 г. 12:06
В Болгарии при пожаре в больнице погибли три человека

Три человека погибли минувшей ночью при пожаре в ковидном отделении больницы города Сливен в Болгарии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BTV.

Сигнал о пожаре в больнице поступил в 2:39 (4:39 - бакинское время), к месту происшествия были отправлены два пожарных автомобиля. Выяснилось, что возгорание произошло в палате на четвертом этаже, там были обнаружены два погибших и один пострадавший, который позднее умер. Остальные пациенты были эвакуированы.

Причины пожара пока не известны. Ведется расследование происшествия.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanda COVID-19 xəstələrinin müalicə olunduğu xəstəxanada yanğın olub, ölənlər var

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