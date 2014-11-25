​В Болгарии офицеры, сержанты и солдаты массово покидают армию

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Дебаты на тему изменения пенсионной системы для военнослужащих привели к массовой подаче офицерами, сержантами и солдатами рапортов на увольнение из Болгарской армии.

Как передает Report, министерство обороны вынуждено объявить о самом серьезном за последние годы наборе военнослужащих.

По данным ведомства, в Болгарской армии не хватает 2 034 военнослужащих, 1 592 из которых солдаты. Больше всего вакантных мест в Сухопутных войсках – 1 306, на втором месте ВВС – 86 и на третьем – ВМФ – 77. Объявлен набор 25 гвардейцев, а также 347 сержантов.

Сотни рапортов на увольнение создали серьезную проблему и среди офицерского состава. Вакантными остаются 371 должность от майора до полковника. Самое тревожное положение в военной медицине, где не хватает 55 военных врачей. В ВВС страны не хватает 143 офицеров, свободна даже должность командира отряда истребительной авиации.