В Бирмингеме задержали мужчину с ножом и битой

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Мужчина с бейсбольной битой и ножом был задержан во время акции в Бирмингеме, посвященной памяти жертв теракта в Манчестере.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Sky News.

Во многих британских городах во вторник вечером проходят акции памяти жертв манчестерского теракта, унесшего жизни 22 человек. Теракт в концертном комплексе "Манчестер Арена" осуществил смертник, 59 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших много детей. По меньшей мере восемь человек числятся пропавшими без вести.