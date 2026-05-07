В БиГ назначили парламентские и президентские выборы на 4 октября
Другие страны
- 07 мая, 2026
- 14:49
Выборы президента и парламента в Боснии и Герцеговине (БиГ) пройдут 4 октября.
Как передает Report, об этом сегодня сообщила Центральная избирательная комиссия страны.
Отмечается, что около 3,3 млн зарегистрированных избирателей выберут сербского, хорватского и боснийского членов трехстороннего президиума, а также депутатов национального парламента.
Кроме того, гражданам страны предстоит проголосовать на выборах парламентов двух административных образований страны: Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, а также округа Брчко и 10 кантонов Федерации.
