В БиГ назначили парламентские и президентские выборы на 4 октября

Выборы президента и парламента в Боснии и Герцеговине (БиГ) пройдут 4 октября.

Как передает Report, об этом сегодня сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

Отмечается, что около 3,3 млн зарегистрированных избирателей выберут сербского, хорватского и боснийского членов трехстороннего президиума, а также депутатов национального парламента.

Кроме того, гражданам страны предстоит проголосовать на выборах парламентов двух административных образований страны: Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, а также округа Брчко и 10 кантонов Федерации.