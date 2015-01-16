В Берлине задержаны двое граждан Турции, подозреваемые в терроризме

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Двое подозреваемых в терроризме задержаны в Берлине в ходе масштабной полицейской операции. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил представитель генеральной прокуратуры Берлина, указав, что им вменяется в вину подготовка крупного теракта на территории Сирии, а также вербовка новых сторонников террористической группировки "Исламское государство".

Речь идет о двух мужчинах с турецкими паспортами - 41-летнем Исмете Д. и 43-летнем Эмине Ф.

Задержанные, по информации правоохранительных органов, оказывали организационную и финансовую помощь тем, кто выезжал из ФРГ в Сирию для совершения терактов.