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    В Берлине задержаны двое граждан Турции, подозреваемые в терроризме

    Задержанным вменяется в вину подготовка теракта в Сирии, а также вербовка новых сторонников ИГ

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Двое подозреваемых в терроризме задержаны в Берлине в ходе масштабной полицейской операции. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил представитель генеральной прокуратуры Берлина, указав, что им вменяется в вину подготовка крупного теракта на территории Сирии, а также вербовка новых сторонников террористической группировки "Исламское государство".

    Речь идет о двух мужчинах с турецкими паспортами - 41-летнем Исмете Д. и 43-летнем Эмине Ф. 

    Задержанные, по информации правоохранительных органов, оказывали организационную и финансовую помощь тем, кто выезжал из ФРГ в Сирию для совершения терактов.

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