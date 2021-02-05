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В Берлине задержали двух мужчин, у которых нашли взрывное устройство

В Берлине задержали двух мужчин, у которых нашли взрывное устройство В целях безопасности жители соседних домов были эвакуированы на время проведения операции примерно на час
Другие страны
5 февраля 2021 г. 13:57
В Берлине задержали двух мужчин, у которых нашли взрывное устройство

Двое мужчин задержаны в Берлине после взрыва во дворе жилого дома, у них обнаружено взрывное устройство и химические вещества. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе полиции города.

"Вчера вечером полиция задержала двух мужчин в Шенеберге. Согласно первоначальным данным, жительница услышала громкий взрыв около 20.30 во дворе дома на Айзакштрассе и обратилась в полицию. Помимо остатков взрыва, наряд полиции из 42-го участка обнаружил во внутреннем дворе возможное взрывное устройство, которое еще не взорвалось. Никто не пострадал. После непродолжительного расследования полицейские задержали 29-летнего подозреваемого, выбежавшего из дома. В его квартире, которая находится в жилом доме, силами спецназа уголовной полиции был задержан еще один подозреваемый 27 лет", - говорится в сообщении.

В целях безопасности жители соседних домов были эвакуированы на время проведения операции примерно на час. Полицейские обнаружили в квартире задержанного "химические вещества", ведется их изучение.

"Расследование ведется по всем направлениям, изучается возможная связь с другими преступлениями, связанными с использованием взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

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