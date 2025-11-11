Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Берлине в результате поджога и взрыва повреждены две крупные больницы

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 15:32
    В Берлине в результате поджога и взрыва повреждены две крупные больницы

    Две крупные берлинские больницы в ночь на 11 ноября получили повреждения от политически мотивированных поджога и взрыва.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ntv.

    По словам представителя полиции, ночью произошел пожар в здании университетской больницы "Шарите" в районе Берлин-Митте. В большой больнице в Нойкёльне взрыв вызвал значительные повреждения.

    Полиция подозревает использование запрещенных фейерверков, таких как петарды. Никто не пострадал.

