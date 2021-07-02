В Белом доме зарплата женщин почти сравнялась с мужской

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Белом доме значительно изменилась по сравнению с аппаратом 45-го президента США Дональда Трампа, теперь в резиденции американского лидера работает больше женщин,.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Белом доме значительно изменилась по сравнению с аппаратом 45-го президента США Дональда Трампа, теперь в резиденции американского лидера работает больше женщин.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg , согласно финансовому отчету администрации Белого дома при Байдене, 60 процентов женщин получают меньше, чем оставшиеся 40 процентов мужчин. Средняя женская зарплата сотрудников-женщин составила 93 752 долларов США, при средней зарплате у сотрудников-мужчин 94 639 долларов США. Эту ситуацию в Белом Доме назвали "примерно равной" при разнице до 1 процента.

Далее приводится сравнение с ситуацией в администрации Дональда Трампа, в которой женщины получали в среднем на 31 процентов меньше, чем мужчины, и эта разница исчислялась десятками тысяч долларов.

Сообщается, что самую большую зарплату в Белом Доме - 180 000 долларов США - получают 22 человека, из которых 13 - женщины, в том числе, например, пресс-секретарь Джен Псаки и директор Совета по внутренней политике Сьюзан Райс.