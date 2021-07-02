В Белом доме зарплата женщин почти сравнялась с мужской

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Белом доме значительно изменилась по сравнению с аппаратом 45-го президента США Дональда Трампа, теперь в резиденции американского лидера работает больше женщин.
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Далее приводится сравнение с ситуацией в администрации Дональда Трампа, в которой женщины получали в среднем на 31 процентов меньше, чем мужчины, и эта разница исчислялась десятками тысяч долларов.
Сообщается, что самую большую зарплату в Белом Доме - 180 000 долларов США - получают 22 человека, из которых 13 - женщины, в том числе, например, пресс-секретарь Джен Псаки и директор Совета по внутренней политике Сьюзан Райс.