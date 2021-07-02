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В Белом доме зарплата женщин почти сравнялась с мужской

В Белом доме зарплата женщин почти сравнялась с мужской Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Белом доме значительно изменилась по сравнению с аппаратом 45-го президента США Дональда Трампа, теперь в резиденции американского лидера работает больше женщин,.
Другие страны
2 июля 2021 г. 03:09
В Белом доме зарплата женщин почти сравнялась с мужской

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Белом доме значительно изменилась по сравнению с аппаратом 45-го президента США Дональда Трампа, теперь в резиденции американского лидера работает больше женщин.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, согласно финансовому отчету администрации Белого дома при Байдене, 60 процентов женщин получают меньше, чем оставшиеся 40 процентов мужчин. Средняя женская зарплата сотрудников-женщин составила 93 752 долларов США, при средней зарплате у сотрудников-мужчин 94 639 долларов США. Эту ситуацию в Белом Доме назвали "примерно равной" при разнице до 1 процента.

Далее приводится сравнение с ситуацией в администрации Дональда Трампа, в которой женщины получали в среднем на 31 процентов меньше, чем мужчины, и эта разница исчислялась десятками тысяч долларов.

Сообщается, что самую большую зарплату в Белом Доме - 180 000 долларов США - получают 22 человека, из которых 13 - женщины, в том числе, например, пресс-секретарь Джен Псаки и директор Совета по внутренней политике Сьюзан Райс.

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