В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем

Глава Вашингтонской администрации Дональд Трамп надеется, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию российско-украинского конфликта все же состоится в будущем.

Как передает Report, об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе пресс-брифинга.

"Встреча между этими двумя лидерами не полностью снята с повестки дня. Я думаю, президент США и вся администрация надеются на то, что однажды это может произойти, но мы хотим быть уверены в том, что у встречи будет ощутимый позитивный результат", - подчеркнула она.

Ливитт отметила, что телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым не был единственной причиной, по которой Трамп посчитал, что сейчас не время для встречи с Путиным. По ее словам, Трамп недоволен темпом урегулирования конфликта с обеих сторон.

Свидетельством этого стали антироссийские санкции, введенные США днем ранее. Представитель Белого дома также заявила, что введенные накануне рестрикции против российских нефтяных компаний, как ожидается, окажут значительное влияние на Москву.

"Сильно повлияют. Если посмотреть на наши санкции, то увидите, что они довольно мощные", - сказала Ливитт, отвечая на вопрос, как эти ограничительные меры скажутся на России.

"Мы ожидаем, что эти санкции нанесут ущерб, как сказал вчера глава Минфина", - добавила она.

В частности, по словам Ливитт, данные меры могут поспособствовать отказу Индии и Китая от российской нефти.