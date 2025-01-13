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В Бельгии проходят протесты из-за планов правительства сокращать соцрасходы

В Бельгии проходят протесты из-за планов правительства сокращать соцрасходы Массовая акция протеста проходит в центре Брюсселя из-за планов будущего правительства сократить финансирование соцрасходов на фоне нехватки бюджетных средств и постоянного роста госдолга, а также планов увеличить расходы на оборону и безопасность.
Другие страны
13 января 2025 г. 14:43
В Бельгии проходят протесты из-за планов правительства сокращать соцрасходы

Массовая акция протеста проходит в центре Брюсселя из-за планов будущего правительства сократить финансирование соцрасходов на фоне нехватки бюджетных средств и постоянного роста госдолга, а также планов увеличить расходы на оборону и безопасность.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Руки прочь от моей пенсии!", - говорится на транспарантах Федерации профсоюзов трудящихся Бельгии.

По их мнению, правительство хочет "напрямую атаковать пенсии трудящихся, провести беспрецедентное сокращение государственных услуг", и сэкономить только на пенсиях порядка €3 млрд ежегодно. В результате действий будущего Кабмина трудящиеся после выхода на пенсию могут потерять значительную часть доходов.

Отмечается, что акция привела к перебоям в работе столичного аэропорта и общественного транспорта. В частности, в аэропорту аэропорт Брюсселя сообщили об отмене или переносе почти половины рейсов. Национальная компания железнодорожного транспорта объявила о сокращении числа поездов. Кроме того, в Брюсселе, в городах Валлонии, наблюдаются перебои в работе автобусов, трамваев и метро.

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