​В Бельгии раскрыта налоговая махинация на сумму 350 млн. евро

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Полиция Бельгии начала расследование дела о рекордных налоговых махинациях на сумму в 350 млн. евро, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Полиция объявила в розыск бизнесмена британского происхождения Синджая Шаха который организовал гигантскую налоговую аферу, незаконно получив из казны бельгийского государства 350 млн. евро", - пишет газета La Dernière Heure.

Глава британского хедж-фонда Solo Capital Partners Синджай Шах приобрел в Бельгии две подставные фирмы, которые осуществляли подложные операции с ценными бумагами, выставляя по каждой операции счета бельгийской налоговой службе на компенсацию налоговых выплат (в рамках принципа избежания двойного налогообложения с Великобританией). Суть незаконной схемы заключалась в том, что одна и та же сделка регистрировалась множество раз, при этом налог с нее платился лишь единожды, а налоговые компенсации фонд получал многократно.

Афера вскрылась в результате налоговой проверки деятельности фонда в Бельгии после того, как в конце прошлого года его название появилось среди фигурантов расследования аналогичной преступной схемы в Дании, где сумма финансовых потерь оценивается в 909 млн. евро, отмечает газета.

Бельгийская прокуратура выдала международный ордер на арест бизнесмена.