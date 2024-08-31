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В Башкортостане 80 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре

В Башкортостане 80 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре Пожарные МЧС России тушат пожар в одном из торговых центров в Башкортостане, эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей.
Другие страны
31 августа 2024 г. 11:55
В Башкортостане 80 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре

Пожарные МЧС России тушат пожар в одном из торговых центров в Башкортостане, эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей.

Как передает Report, об этом сообщает управление МЧС по региону на своей странице в социальных сетях.

"По Уфимской улице на первом этаже [торгового центра] "Аструм" в одном из складов, по предварительным данным, горит имущество на площади 50 кв. метров. Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей", - отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара устанавливается.

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Версия на азербайджанском языке Başqırdıstanda ticarət mərkəzində yanğın olub, 80 nəfər təxliyə edilib

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