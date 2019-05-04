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В Бангладеш шесть человек стали жертвами сильнейшей грозы

В Бангладеш шесть человек погибли из-за грозы

По меньшей мере шесть человек, в том числе 7-летний ребенок, стали жертвами сильнейшей грозы, которая прошла в центральной части Бангладеш под влиянием наступающего из Индии циклона "Фани".

Как передает Report, об этом сообщает интернет-издание bdnews24 со ссылкой на местную полицию.

Согласно его данным, сильные ливни с грозами обрушились на эти районы в пятницу вечером. По состоянию на текущий момент осадки заметно утихли. Метеорологи отмечают, что основной удар циклона приняла на себя Индия, и самые тяжелые последствия циклона позади.

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