В Бангладеш шесть человек стали жертвами сильнейшей грозы

По меньшей мере шесть человек, в том числе 7-летний ребенок, стали жертвами сильнейшей грозы, которая прошла в центральной части Бангладеш под влиянием наступающего из Индии циклона "Фани".

Как передает Report, об этом сообщает интернет-издание bdnews24 со ссылкой на местную полицию.

Согласно его данным, сильные ливни с грозами обрушились на эти районы в пятницу вечером. По состоянию на текущий момент осадки заметно утихли. Метеорологи отмечают, что основной удар циклона приняла на себя Индия, и самые тяжелые последствия циклона позади.