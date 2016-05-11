​В Бангладеш казнили лидера крупнейшей исламистской партии

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Бангладеш привели в исполнение смертный приговор в отношении лидера исламистской партии "Джамаат-и-Ислами" 73-летнего Мотиура Рахмана Низами.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, он был повешен в среду, в центральной тюрьме столицы страны Дакки.

Мотиур Рахман Низами был приговорен к смертной казни в 2014 году. Его признали виновным в преступлениях против человечности, совершенных во время войны за независимость Бангладеш от Пакистана 1971 года. В частности, ему вменялись убийства нескольких сотен человек, включая учителей, журналистов и врачей.

В январе 2016 года верховный суд страны подтвердил смертный приговор Низами по трем статьям обвинения.

За военные преступления 1971 года помимо Низами казнили еще четверых. В их числе трое руководителей партии "Джамаат-и-Ислами", а также представитель Националистической партии Бангладеш. Смертные приговоры были вынесены в 2013 году.