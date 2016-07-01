​В Бахрейне из-за теракта одна женщина погибла и трое детей получили ранения

Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Одна женщина погибла и трое детей получили ранения в результате взрыва в населенном пункте Аль-Акар аш-Шаркий в пригороде столицы Бахрейна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило МВД королевства в Twitter в четверг вечером.

"Теракт привел к гибели подданной Бахрейна и незначительным ранениям трех детей, когда на пути следования их автомобиля произошел взрыв в Аль-Акар аш-Шаркий", — уточнили в министерстве.

Полиция начала расследование.