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    ​В Бахрейне из-за теракта одна женщина погибла и трое детей получили ранения

    На пути следования их автомобиля произошел взрыв

    Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Одна женщина погибла и трое детей получили ранения в результате взрыва в населенном пункте Аль-Акар аш-Шаркий в пригороде столицы Бахрейна.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило МВД королевства в Twitter в четверг вечером.

    "Теракт привел к гибели подданной Бахрейна и незначительным ранениям трех детей, когда на пути следования их автомобиля произошел взрыв в Аль-Акар аш-Шаркий", — уточнили в министерстве.

    Полиция начала расследование.

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