В Багдаде в результате авиаудара погиб один человек
Другие страны
- 14 марта, 2026
- 10:23
В столице Ирака - Багдаде в результате авиаудара был разрушен жилой дом, в результате чего погиб один человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Кроме того, в результате удара в багдадском районе Каррада также были ранены два человека.
Удар был нанесен до того, как ракетный обстрел поразил комплекс посольства США в Багдаде.
