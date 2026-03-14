В Багдаде в результате авиаудара погиб один человек

В столице Ирака - Багдаде в результате авиаудара был разрушен жилой дом, в результате чего погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Кроме того, в результате удара в багдадском районе Каррада также были ранены два человека.

Удар был нанесен до того, как ракетный обстрел поразил комплекс посольства США в Багдаде.