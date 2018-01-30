В Австрии 150 лыжников спасены из застрявшего подъемника

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В горах Австрии экстренные службы спасли около 150 лыжников из остановившегося подъемника, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Отдыхающие в регионе Штирия застряли в креслах канатной дороги на высоте от 7 до 10 м, когда она сломалась. Их пришлось спасать с помощью вертолетов.
Спасательным работам благоприятствовал теплая погода с температурой 6С ° и солнцем. Никто из туристов не получил обморожений.
Операция заняла три часа.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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