В Австралии впервые учредили должность комиссара по борьбе с рабством

Власти Австралии впервые в истории страны учредили должность комиссара по борьбе с рабством. Эту должность займет руководитель международной правозащитной организации Walk Free Крис Эванс 2 декабря 2024 года сроком на пять лет.

Власти Австралии впервые в истории страны учредили должность комиссара по борьбе с рабством. Эту должность займет руководитель международной правозащитной организации Walk Free Крис Эванс 2 декабря 2024 года сроком на пять лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

"Современное рабство охватывает целый ряд видов эксплуатации, включая торговлю людьми, принудительные браки, принудительный труд, вербовку обманным путем и т.д. Комиссар по борьбе с рабством будет укреплять деятельность правительства, бизнеса и гражданского сообщества по предотвращению современного рабства и поддержке его жертвам", - сказано в сообщении со слов генпрокурора Марка Дрейфуса.

Для учреждения и работы комиссара по борьбе с рабством правительство Австралии выделило 8 млн австралийских долларов (5,3 млн долларов США).

По данным СМИ, в стране жертвами современного рабства являются более 1,9 тыс. человек.