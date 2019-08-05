В Австралии впервые воспользовались правом на эвтаназию

Пожилая женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, стала первым жителем Австралии, использовавшим право на эвтаназию, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что в австралийском штате Виктория в июне официально вступило в силу законодательство, легализующее эвтаназию. Виктория стала первым в стране штатом, где легализована эвтаназия.

Как сообщили дочери 61-летней Керри Робертсон, их мать стала первой, кто воспользовался новым законом. Женщина ушла из жизни с помощью медиков 15 июля в доме престарелых в городе Бендиго.