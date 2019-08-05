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В Австралии впервые воспользовались правом на эвтаназию

В Австралии впервые воспользовались правом на эвтаназию
Пожилая женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, стала первым жителем Австралии, использовавшим право на эвтаназию

Пожилая женщина, страдавшая онкологическим заболеванием, стала первым жителем Австралии, использовавшим право на эвтаназию, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что в австралийском штате Виктория в июне официально вступило в силу законодательство, легализующее эвтаназию. Виктория стала первым в стране штатом, где легализована эвтаназия.

Как сообщили дочери 61-летней Керри Робертсон, их мать стала первой, кто воспользовался новым законом. Женщина ушла из жизни с помощью медиков 15 июля в доме престарелых в городе Бендиго.

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