​В Австралии вынесли приговоры братьям за попытку теракта

Австралийский суд приговорил в общей сложности к 76 годам тюремного заключения двух братьев, пытавшихся устроить в 2017 году взрыв в самолете, следовавшем в Абу-Даби из Сиднея, с помощью спрятанной в мясорубке бомбы, передает Report со ссылкой на издание ABC.

В сентябре этого года суд признал виновным 34-летнего Махмуда Хаята в подготовке террористического акта. В мае в том же преступлении признали виновным его брата - Халеда Махмуда Хаята.

Судья Кристина Адамсон в ходе судебного заседания заявила, что хотя никто не пострадал и не умер, в результате этого плана братьям "удалось посеять страх в умах широкой общественности", пишет газета.

"Своими действиями они поставили под угрозу чувство безопасности, на которое люди имеют право", - сказала она.

Судья приговорила Халеда Хаята к 40 годам тюремного заключения без права на условно-досрочное освобождение в течение 30 лет. Махмуд Хаят был приговорен к тюремному заключению сроком на 36 лет с правом досрочного освобождения только через 27 лет.

В 2017 году власти Австралии объявили о задержании нескольких человек по подозрению в подготовке взрыва на борту самолета эмиратской авиакомпании Etihad Airways. Бомба была замаскирована под электрическую мясорубку и должна была сработать во время полета в багажном отсеке. Планы террористов не осуществились, так как в аэропорту заметили перевес в их ручной клади - сумка весила на семь килограммов больше разрешенного. Задержанные, как сообщали тогда австралийские полицейские, также планировали устроить газовую атаку с помощью приспособления для распыления отравляющих веществ.