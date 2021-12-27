О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Австралии зафиксирован первый случай смерти от "омикрон"-штамма

В Австралии зафиксирован первый случай смерти от "омикрон"-штамма Первый случай смерти от нового штамма коронавируса "омикрон" зафиксирован в Сиднее (Австралия) - умер 80-летний мужчина, который ранее был вакцинирован.
Другие страны
27 декабря 2021 г. 11:00
В Австралии зафиксирован первый случай смерти от омикрон-штамма

Первый случай смерти от нового штамма коронавируса "омикрон" зафиксирован в Сиднее (Австралия) - умер 80-летний мужчина, который ранее был вакцинирован.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в департаменте здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

"Мужичина, которому было более 80 лет, скончался в больнице Сиднея Royal Prince Alfred Hospital ... Он был привит двумя дозами вакцины против COVID-19, но у него были сопутствующие проблемы со здоровьем. Это первая известная смерть в Новом Южном Уэльсе, связанная с вариантом "омикрон", - говорится в сообщении департамента в Twitter. Отмечается, что умерший заразился в доме престарелых.

В Австралии за последние сутки выявили 9 884 случаев заболевания коронавирусом, умерли шесть человек. 77,58% населения полностью вакцинированы.

Смерти заболевших "омикроном" были зафиксированы в Великобритании, Германии и США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Банконге из-за коронавируса отменили массовые новогодние мероприятия
В Банконге из-за коронавируса отменили массовые новогодние мероприятия
27 декабря 2021 г. 11:12
Южная Корея направит заявку в Транстихоокеанское партнерство
Южная Корея направит заявку в Транстихоокеанское партнерство
27 декабря 2021 г. 10:39
В Боливии 13 человек погибли из-за наводнений
В Боливии 13 человек погибли из-за наводнений
27 декабря 2021 г. 09:23
В Сингапуре стартовала вакцинация от COVID-19 детей в возрасте с 5 до 12 лет
В Сингапуре стартовала вакцинация от COVID-19 детей в возрасте с 5 до 12 лет
27 декабря 2021 г. 08:54
Число жертв коронавируса в США превысило 816 тыс. человек
Число жертв коронавируса в США превысило 816 тыс. человек
27 декабря 2021 г. 06:49
В Германии выросло число случаев подделки паспортов вакцинации
В Германии выросло число случаев подделки паспортов вакцинации
27 декабря 2021 г. 03:47
В Греции объявили национальный траур
В Греции объявили национальный траур
27 декабря 2021 г. 02:26
Число погибших в результате наводнений в Малайзии возросло до 47
Число погибших в результате наводнений в Малайзии возросло до 47
27 декабря 2021 г. 00:48
Ветеран НАТО описал стратегию Пентагона на 2022 год
Ветеран НАТО описал стратегию Пентагона на 2022 год
26 декабря 2021 г. 20:54
На юге Японии произошло сильное землетрясение
На юге Японии произошло сильное землетрясение
26 декабря 2021 г. 20:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi