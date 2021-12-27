В Австралии зафиксирован первый случай смерти от "омикрон"-штамма

Первый случай смерти от нового штамма коронавируса "омикрон" зафиксирован в Сиднее (Австралия) - умер 80-летний мужчина, который ранее был вакцинирован.

Первый случай смерти от нового штамма коронавируса "омикрон" зафиксирован в Сиднее (Австралия) - умер 80-летний мужчина, который ранее был вакцинирован.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в департаменте здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

"Мужичина, которому было более 80 лет, скончался в больнице Сиднея Royal Prince Alfred Hospital ... Он был привит двумя дозами вакцины против COVID-19, но у него были сопутствующие проблемы со здоровьем. Это первая известная смерть в Новом Южном Уэльсе, связанная с вариантом "омикрон", - говорится в сообщении департамента в Twitter. Отмечается, что умерший заразился в доме престарелых.

В Австралии за последние сутки выявили 9 884 случаев заболевания коронавирусом, умерли шесть человек. 77,58% населения полностью вакцинированы.

Смерти заболевших "омикроном" были зафиксированы в Великобритании, Германии и США.