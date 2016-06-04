​В Австралии серфингист стал жертвой акулы

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Серфингист, подвергшийся нападению акулы у австралийского побережья, скончался в больнице.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ABC.

29-летний австралиец Бэн Герринг во вторник стал жертвой нападения акулы, которая откусила ему ногу. Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Фалкон в районе города Манджера на западе Австралии. Пострадавший был доставлен в больницу, где был прооперирован, но его состояние оставалось критическим.

В департаменте управления рыболовством Австралии уточнили, что, судя по следам, оставленным хищником на серфинге пострадавшего, речь идет о большой белой акуле.