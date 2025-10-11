В Австралии при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

Легкомоторный самолет разбился на восточном побережье Австралии, недалеко от аэропорта Шеллхарбор.

Как передает Report, в полиции штата Новый Южный Уэльс сообщили о гибили трех человек.

По данным ведомства, крушение произошло около 10:00 по местному времени (03:00 по бакинскому времени) недалеко от аэропорта Шеллхарбор (расположен в 100 км к югу от Сиднея). "Спасательные службы прибыли на место происшествия, получив сообщение о крушении легкомоторного самолета. Воздушное судно упало сразу после вылета из аэропорта и от удара о землю загорелось", - рассказали в полиции, сообщив также, что в результате аварии погибли три человека.

Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, ведется расследование причин произошедшего.