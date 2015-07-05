В Австралии начались совместные с США, Японией и Новой Зеландией учения

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Австралии начались масштабные совместные с США военные учения под кодовым названием Talisman Saber ("Талисман Сабля"). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, впервые в них принимают участие 40 представителей сил самообороны Японии. Кроме того около 500 военнослужащих на учения направила Новая Зеландия.

В общей сложности в маневрах будут задействованы около 30 тыс. человек, которые представляют ВМС, ВВС и сухопутные войска своих стран. Целью учений, которые продлятся до 21 июля, является отработка совместных действий на море, на суше и в воздухе. Мероприятия по налаживанию взаимодействий "Талисман Сабля" впервые состоялись в 2005 году и с тех пор проводятся каждые два года.

По сообщению Kyodo, японскую сторону представляют наземные силы самообороны. Среди них есть военнослужащие из пехотного полка, расквартированного в городе Сасебо (префектура Ниигита). Как утверждается, его бойцы специализируются на проведении морских десантных операций, в их задачи входит оборона удаленных японских островов. В ходе "Талисмана Сабли" они, как ожидаются, совместно с американскими военными будут отрабатывать десантирование, а также проведут стрельбы.

По мнению местных наблюдателей, участие Японии в этих учениях продиктовано обеспокоенностью Токио относительно растущего влияния Китая.