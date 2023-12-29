О нас

В Арктике найдены и спасены 10 человек с потерпевшего крушение самолета

В Арктике найдены и спасены 10 человек с потерпевшего крушение самолета Военным удалось обнаружить и спасти 10 человек, которые находились в потерпевшем крушение самолете в канадской Арктике.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 04:10
В Арктике найдены и спасены 10 человек с потерпевшего крушение самолета

Военным удалось обнаружить и спасти 10 человек, которые находились в потерпевшем крушение самолете в канадской Арктике.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CTV, небольшой самолет разбился в среду вечером примерно в 300 км к северо-востоку от населенного пункта Йеллоунайф (Северо-Западные территории арктической Канады). Сразу после получения сигнала о помощи началась поисковая операция, в которой были задействованы канадские военные.

Сообщается, что восемь человек получили ранения, двое из них - серьезные травмы. На борту самолета находились два члена экипажа и восемь пассажиров. Причины аварии выясняются.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi