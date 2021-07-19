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В Аризоне произошла стрельба, есть погибшие

В Аризоне произошла стрельба, есть погибшие По меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили ранения в результате стрельбы в Тусоне (штат Аризона). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал ABC со ссылкой на главу местной полиции.
Другие страны
19 июля 2021 г. 10:40
В Аризоне произошла стрельба, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили ранения в результате стрельбы в Тусоне (штат Аризона) в США. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на главу местной полиции.

По его данным, инцидент произошел около 15:45 воскресенья по местному времени. Медперсонал оказывал помощь пострадавшим в связи с параллельно произошедшим инцидентом, подробности которого не приводятся. Неизвестный вышел из внедорожника и открыл стрельбу по машине скорой помощи.

Сообщается, что водитель машины скорой помощи находится в критическом состоянии, состояние сотрудницы медицинской службы оценивается как стабильное. Подозреваемый также получил ранения при оказании сопротивления сотруднику полиции и был отправлен в больницу в тяжелом состоянии.

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Версия на азербайджанском языке Arizonada odlu silahdan açılan atəş nəticəsində ölən və yaralananlar var
Версия на английском языке Shooting in Arizona, casualties reported

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