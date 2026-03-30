В Аргентине ученик открыл стрельбу в школе, погиб один ребенок

Учащийся одной из школ небольшого городка Сан-Кристобал аргентинской провинции Санта-Фе открыл стрельбу в школе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.

"Ученик школы в Санта-Фе вошел в учебное заведение с оружием, открыл огонь и убил одного из учеников. Также ранены двое. Нападавшему 15-16 лет, его жертве - 13", - сообщил телеканал.

Занятия в школе были остановлены.

Нападавший задержан. Его смог обезоружить один из сотрудников школы.