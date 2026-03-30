В Аргентине ученик открыл стрельбу в школе, погиб один ребенок
Другие страны
- 30 марта, 2026
- 16:57
Учащийся одной из школ небольшого городка Сан-Кристобал аргентинской провинции Санта-Фе открыл стрельбу в школе.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.
"Ученик школы в Санта-Фе вошел в учебное заведение с оружием, открыл огонь и убил одного из учеников. Также ранены двое. Нападавшему 15-16 лет, его жертве - 13", - сообщил телеканал.
Занятия в школе были остановлены.
Нападавший задержан. Его смог обезоружить один из сотрудников школы.
