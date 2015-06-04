​В Аргентине прошли массовые митинги против насилия в отношении женщин

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Многотысячные манифестации состоялись в среду в разных городах Аргентины, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Наиболее массовый характер носила акция протеста в центре Буэнос-Айреса возле здания Национального конгресса. К ней присоединились известные общественные деятели, актеры и актрисы, родственники жертв гендерного насилия, а также женщины, которые пострадали от рук своих мужчин.

Участники манифестаций требовали введения в действие закона против семейного насилия в отношении женщин, который был одобрен парламентом еще в 2009 году. Организаторы акций протеста считают, что ситуацию невозможно изменить лишь с помощью ужесточения законов и предлагают ввести в школах обязательные предметы по предотвращению гендерного насилия.

Глава государства Кристина Фернандес де Киршнер также откликнулась на требования манифестантов. "Решение проблемы лежит не только в юрисдикции судебных или правоохранительных органов", - написала она в своем микроблоге в Twitter. По ее словам, насилие в отношении женщин остается еще частью "разрушительной культурной традиции" .

Не остался в стороне от многотысячных акций на родине и прославленный форвард "Барселоны" Лионель Месси, который написал на своей странице в Facebook, что "присоединяется к требованиям всех аргентинцев" положить "конец фемициду" и насилию в отношении женщин. Аналогичные манифестации также прошли в соседнем Уругвае и Чили.