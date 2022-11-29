В Аргентине подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило первый случай смерти от оспы обезьян в стране.

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило первый случай смерти от оспы обезьян в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данные о летальном исходе содержатся в бюллетене об эпидемиологической обстановке.

"22 ноября была получена информация о первом умершем - 44-летнем мужчине, который находился в группе риска (ВИЧ/ СПИД)", - говорится в отчете. Заболевший был помещен в отделение интенсивной терапии 9 октября.

В общей сложности в Аргентине выявили 895 случаев заболевания оспой обезьян, 98,5% заболевших - мужчины.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.