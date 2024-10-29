В Аргентине обрушилось десятиэтажное здание

Десятиэтажное здание, в котором располагался апарт-отель, рухнуло в ночь на вторник в аргентинском городе Вилья-Гессель (провинция Буэнос-Айрес).

Десятиэтажное здание, в котором располагался апарт-отель, рухнуло в ночь на вторник в аргентинском городе Вилья-Гессель (провинция Буэнос-Айрес).

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ЭФЭ.

О числе погибших или пострадавших не сообщается. Причины происшествия также пока неизвестны.

Спасатели отмечают, что точное количество людей, находившихся в здании в момент обрушения здания, неизвестно. Однако, с некоторыми из них удалось связаться.

Сейчас спасатели разбирают завалы, чтобы извлечь людей.