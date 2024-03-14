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В Анголе 50 человек умерли, выпив жидкость для проверки на колдовство

В Анголе 50 человек умерли, выпив жидкость для проверки на колдовство Более 50 человек, обвиненных в колдовстве, умерли в Анголе после того, как их заставили выпить жидкость, которая, согласно местным верованиям, является тестом на общение с силами тьмы.
Другие страны
14 марта 2024 г. 20:00
В Анголе 50 человек умерли, выпив жидкость для проверки на колдовство

Более 50 человек, обвиненных в колдовстве, умерли в Анголе после того, как их заставили выпить жидкость, которая, согласно местным верованиям, является тестом на общение с силами тьмы.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом AFP заявили в местной полиции.

"Более 50 человек заставили выпить загадочную жидкость, которая, по мнению старейшин общин, способна показать, занимается ли человек колдовством или нет", - сообщила сотрудница муниципалитета города Камакупа (провинции Бие) Лузия Филемоне.

В свою очередь начальник местной полиции Антониу Самба сообщил, что число смертей от употребления этой жидкости увеличилось в последние два месяца с 30 до 50.

В Анголе нет закона, который преследует занимающихся колдовством. Однако среди сельского населения распространены верования в колдунов, которые способны навлекать несчастье на всю общину. В результате заподозренных в контакте с темными силами людей заставляют выпить специальный настой из трав, известный как "мбулунго". Согласно поверью, если человек умирает после того, как выпил его, то это доказывает, что он занимался магией.

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Версия на английском языке 50 die in Angola in witchcraft rituals after drinking ‘mysterious liquid’

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