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    В Англии обрушился пешеходный переход

    На месте работают пожарные, прибыл вертолет скорой медицинской помощи

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Как минимум один человек пострадал при обрушении надземного пешеходного перехода над одной из автомагистралей в английском графстве Кент на западе Великобритании, сообщает Report со ссылкой на Sky News.

    "Инцидент на магистрали М20 произошел в субботу, в первый день длинных выходных. В настоящее время известно как минимум об одном раненом. На месте работают пожарные, прибыл вертолет скорой медицинской помощи. Автомагистраль полностью закрыта для движения", - отмечает телеканал.

    О причинах произошедшего не сообщается.

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