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В Англии нашли новую разновидность коронавируса

В Англии нашли новую разновидность коронавируса Новый коронавирус имеет схожие черты с другими штаммами, однако на данный момент его не будут отдельно классифицировать
Другие страны
11 марта 2021 г. 20:52
В Англии нашли новую разновидность коронавируса

Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) заявила о новой разновидности коронавируса у двух человек на юго-востоке страны, недавно посетивших остров Антигуа в Карибском море.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что новый коронавирус имеет схожие черты с другими штаммами, однако на данный момент его не будут отдельно классифицировать.

Данный вид инфекции включает в себя спайковые мутации E484K и N501Y, при этом в нем нет делеций (хромосомных перестроек с потерей участка хромосомы), которые могли бы его отнести к варианту, вызывающему обеспокоенность (VOC).

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