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В американском Техасе мертвыми в брошенном трейлере найдены 46 человек

В американском Техасе мертвыми в брошенном трейлере найдены 46 человек По меньшей мере 46 человек, предположительно мигранты, были найдены мертвыми в брошенном грузовике на окраине Сан-Антонио, штат Техас.
Другие страны
28 июня 2022 г. 08:39
В американском Техасе мертвыми в брошенном трейлере найдены 46 человек

По меньшей мере 46 человек, предположительно мигранты, были найдены мертвыми в брошенном грузовике на окраине Сан-Антонио, штат Техас.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, представитель пожарной охраны сообщил, что 16 человек, в том числе четверо детей, были доставлены в больницу.

Сан-Антонио, расположенный в 250 км от американо-мексиканской границы, является одним из основных пунктов транзитного маршрута для контрабандистов. Чарльз Худ, начальник пожарной охраны Сан-Антонио, рассказал, что спасатели прибыли на место происшествия около 18:00 по местному времени (02:00 ночи по Баку) после того, как отреагировали на сообщения о погибшем человеке. Сотрудники пожарной охраны обнаружили трейлер, рядом с которым лежало тело. Несколько других тел они увидели внутри, когда открыли двери. Он добавил, что в грузовике не было работающего кондиционера и что внутри трейлера не было воды.

Климат в Сан-Антонио жаркий в летние месяцы, температура в понедельник достигала 39,4°C.

По сообщению телеканала KSAT, автомобиль был обнаружен рядом с железнодорожными путями в юго-западной части Сан-Антонио. Начальник полиции Сан-Антонио Уильям Макманус заявил, что расследование передано федеральным агентам, задержаны три человека.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da yük maşınında 46 nəfərin meyiti aşkarlanıb

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