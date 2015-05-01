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    В американском Балтиморе появился свой Бэтмен с мачете

    Мародеры попытались своровать табак и спиртное, когда появился вооруженный защитник в маске

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/  В Балтиморе появился свой Бэтмен, который во время беспорядков пытался предотвратить ограбления. Об этом сообщает местный портал local21news.

    Новый герой Брайан Вудиярд (Brian Woodyard) имеет те же инициалы, что и персонаж комиксов Брюс Уэйн (Bruce Wayne).

    "Я попросил их разрешить мне остаться, потому что я могу обеспечить оборону", — рассказал Вудиярд о своей просьбе стать охранником в клубе, который попал под удар во время беспорядков.

    Мародеры попытались своровать табак и спиртное, когда появился защитник в маске, вооруженный мачете.

    Ранее во многих городах США прошли марши протеста против насилия полиции, передает Report со ссылкой на "Газета.Ru".

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