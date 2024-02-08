В Алжире военный вертолет потерпел крушение, члены экипажа погибли

Военный вертолет ВВС Алжира потерпел крушение в центральной части страны, три члена экипажа погибли.

Военный вертолет ВВС Алжира потерпел крушение в центральной части страны, три члена экипажа погибли.

Как передает Report, об этом сообщает алжирское информационное агентство APS со ссылкой на заявление президентской канцелярии.

"Вечером 7 февраля 2024 года во время запланированной ночной тренировки военный вертолет командования ВВС потерпел крушение на окраине аэропорта аль-Мании", - сказали в заявлении.

Сообщается, что президент страны Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования родственникам погибших пилотов.

Начато расследование причин аварии.