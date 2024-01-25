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В Алматы зарегистрированы два землетрясения магнитудой более 5

В Алматы зарегистрированы два землетрясения магнитудой более 5 Сейсмологи зарегистрировали в Алматы два следующих друг за другом землетрясения в ночь на 25 января магнитудой 5,1 и 5,9 соответственно.
Другие страны
25 января 2024 г. 10:23
В Алматы зарегистрированы два землетрясения магнитудой более 5

Сейсмологи зарегистрировали в Алматы два следующих друг за другом землетрясения в ночь на 25 января магнитудой 5,1 и 5,9 соответственно.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Казахстана.

Эпицентр первого находился в 258 км на юго-востоке от Алматы на территории Китая, второго — в 273 км на юго-востоке от Алматы также на территории Китая.

Очаг первого землетрясения находился на глубине 10 км, второго — 5 км.

Предыдущее землетрясение в Казахстане было зарегистрировано вечером 22 января. Его магнитуда составила 6,7, эпицентр находился на границе Казахстана и Кыргызстана.

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Версия на английском языке 2 quakes with magnitude of over 5 recorded in Kazakhstan’s Almaty

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