В Алматы зарегистрированы два землетрясения магнитудой более 5

Сейсмологи зарегистрировали в Алматы два следующих друг за другом землетрясения в ночь на 25 января магнитудой 5,1 и 5,9 соответственно.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Казахстана.
Эпицентр первого находился в 258 км на юго-востоке от Алматы на территории Китая, второго — в 273 км на юго-востоке от Алматы также на территории Китая.
Очаг первого землетрясения находился на глубине 10 км, второго — 5 км.
Предыдущее землетрясение в Казахстане было зарегистрировано вечером 22 января. Его магнитуда составила 6,7, эпицентр находился на границе Казахстана и Кыргызстана.