​В Алеппо при взрыве смертника погибли 25 человек

Баку. 7 Июля. REPORT.AZ/ В результате подрыва боевика группировки «Джебхат ан-Нусра» на посту вооруженных сил Сирии в городе Алеппо погибли не менее 25 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, отмечается, что погибшие — военнослужащие и представители союзных сил сирийской армии. Множество человек получили ранения разной степени тяжести.

Источники отмечают, что вооруженные силы Сирии предотвратили попытку террористических группировок захватить город.