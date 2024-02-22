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В Алабаме намерены провести вторую казнь с помощью азота

В Алабаме намерены провести вторую казнь с помощью азота Власти штата Алабама хотят провести вторую смертную казнь с применением чистого азота.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 05:52
В Алабаме намерены провести вторую казнь с помощью азота

Власти штата Алабама хотят провести вторую смертную казнь с применением чистого азота.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Офис генпрокурора штата Стива Маршалла обратился в Верховный суд Алабамы с просьбой назначить дату казни для 59-летнего Алана Юджина Миллера, который признан виновным за убийство трех человек в 1999 году.

В конце января 2024 года в штате Алабама провели первую в США смертную казнь с применением чистого азота провели в США. 58-летний Кеннет Смит, признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году, был казнен с применением азота в городе Этмор в Алабаме.

Американским властям пришлось прибегнуть к ранее не использовавшемуся способу казни из-за физиологических особенностей осужденного: в ноябре 2022 года Смита попытались казнить с помощью стандартной для США смертельной инъекции, однако у него не смогли найти подходящей вены для того, чтобы ввести иглу.

Власти Алабамы утверждают, что этот метод аналогичен способу эвтаназии, применяемому по всему миру, в том числе в некоторых европейских странах - после подачи газа человек быстро и безболезненно теряет сознание, а затем у него происходит остановка сердца. Однако адвокаты Смита настаивали на том, что власти Алабамы не обладают необходимым оборудованием для проведения подобного вида казни.

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Версия на азербайджанском языке Alabama rəsmiləri azotdan istifadə edərək ikinci edamı həyata keçirmək istəyirlər

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