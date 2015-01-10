В «Аль-Каиде» заявили, что руководили терактами в Париже

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Член отделения террористической группировки «Аль-Каида» в Йемене подтвердил, что организация руководила атакой на здание офиса сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже. Об этом сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

В издание поступило заявление на английском языке, в котором говорится, что группировка руководила операциями и тщательно выбирала цели.

Также источник добавил, что группа не берет на себя ответственность за совершенные теракты «из-за соображений безопасности».

Ранее в государственном ведомстве британской контрразведки MI5 сообщили, что боевики «Аль-Каиды» планируют крупные теракты на территории Великобритании и в других западных странах.