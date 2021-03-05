В Африке началась вакцинация от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer началась в пятницу в первой стране Африки - Руанде.
Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Руанды, указав, что вакцине Pfizer требуется для хранения и перевозки постоянная температура минус 70 градусов по Цельсию.
"Явка населения в прививочные центры хорошая", - заявил министр здравоохранения Руанды Даниэль Нгамидже.
По его словам, в стране сейчас действуют 500 центров вакцинации. Для доставки вакцины Pfizer используются вертолеты, создана также необходимая инфраструктура для ее хранения, которая включает специальные холодильные установки.
Руанда получила 4 марта в рамках программы COVAX 102 960 доз вакцины Pfizer и 240 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Даниэль Нгамидже подчеркнул, что правительство поставило цель вакцинировать к концу текущего года каждого третьего жителя страны. "К июню 2022 года мы планируем довести до 60% число привившихся руандийцев", - отметил министр.
Численность населения Руанды сейчас достигает 12,9 млн человек.