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В Африке началась вакцинация от COVID-19

В Африке началась вакцинация от COVID-19 Массовая вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer началась в пятницу в первой стране Африки - Руанде.
Другие страны
5 марта 2021 г. 20:19
В Африке началась вакцинация от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer началась в пятницу в первой стране Африки - Руанде.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Руанды, указав, что вакцине Pfizer требуется для хранения и перевозки постоянная температура минус 70 градусов по Цельсию.

"Явка населения в прививочные центры хорошая", - заявил министр здравоохранения Руанды Даниэль Нгамидже.

По его словам, в стране сейчас действуют 500 центров вакцинации. Для доставки вакцины Pfizer используются вертолеты, создана также необходимая инфраструктура для ее хранения, которая включает специальные холодильные установки.

Руанда получила 4 марта в рамках программы COVAX 102 960 доз вакцины Pfizer и 240 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Даниэль Нгамидже подчеркнул, что правительство поставило цель вакцинировать к концу текущего года каждого третьего жителя страны. "К июню 2022 года мы планируем довести до 60% число привившихся руандийцев", - отметил министр.

Численность населения Руанды сейчас достигает 12,9 млн человек.

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