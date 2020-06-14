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В Африке число случаев COVID-19 превысило 230 тысяч

​В Африке число случаев COVID-19 превысило 230 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 230 тысяч, свыше 6 тысячи человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, общее число случаев заражения новым коронавирусом на Африканском континенте составляет 230 454, скончались 6 218 пациентов с COVID-19. Сообщается, что с момента возникновения эпидемии на континенте выздоровели свыше 106 тысяч человек.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировали в ЮАР (65 736), Египте (41 303) и Нигерии (15 181). Больше всего пациентов с COVID-19 скончались в ЮАР (1 423), Египте (1 422) и Алжире (760).

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