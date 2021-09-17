В афганском Панджшере открыли дороги и восстановили связь

Дороги, ведущие в афганскую провинцию Панджшер, вновь открыты, телекоммуникационные услуги возобновлены.

Дороги, ведущие в афганскую провинцию Панджшер, вновь открыты, телекоммуникационные услуги возобновлены.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей и власти.

По данным канала, дороги были закрыты в течение примерно 20 дней, на протяжении этого же времени не предоставлялись услуги связи. Электричество в регионе при этом по-прежнему не работает.

"Телекоммуникационные сети работают со вчерашнего дня. Серьезная проблема - отключение электричества, которая еще не решена", - сказал каналу местный журналист Мохаммад Васи Алмас.

По словам некоторых жителей Панджшера, "90%" их земляков покинули свои дома и бежали в горы после начала столкновений боевиков "Талибана" и сил сопротивления.