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В афганском Панджшере открыли дороги и восстановили связь

В афганском Панджшере открыли дороги и восстановили связь Дороги, ведущие в афганскую провинцию Панджшер, вновь открыты, телекоммуникационные услуги возобновлены.
Другие страны
17 сентября 2021 г. 22:17
В афганском Панджшере открыли дороги и восстановили связь

Дороги, ведущие в афганскую провинцию Панджшер, вновь открыты, телекоммуникационные услуги возобновлены.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей и власти.

По данным канала, дороги были закрыты в течение примерно 20 дней, на протяжении этого же времени не предоставлялись услуги связи. Электричество в регионе при этом по-прежнему не работает.

"Телекоммуникационные сети работают со вчерашнего дня. Серьезная проблема - отключение электричества, которая еще не решена", - сказал каналу местный журналист Мохаммад Васи Алмас.

По словам некоторых жителей Панджшера, "90%" их земляков покинули свои дома и бежали в горы после начала столкновений боевиков "Талибана" и сил сопротивления.

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Версия на азербайджанском языке Pəncşirdə yollar açılıb, kommunikasiyalar bərpa edilib

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