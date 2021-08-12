В Афганистане за сутки погибли более 20 мирных жителей

Более 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети, погибли, еще 70 были ранены за последние сутки в столкновениях в Афганистане.

Более 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети, погибли, еще 70 были ранены за последние сутки в столкновениях в Афганистане.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, министерство внутренних дел страны обвиняет в жертвах боевиков движения "Талибан", однако они отрицают данные утверждения.

По данным центральной больницы, только в Кандагаре за ночь погибли двое гражданских лиц и были ранены еще 47. В свою очередь в Герате погибли трое и около 20 получили ранения.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.