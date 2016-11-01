В Афганистане за сутки ликвидировано 32 боевика

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Силовые ведомства Афганистана за минувшие сутки ликвидировали 32 боевика в ходе серии операций в разных регионах страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Операции проводились в афганских провинциях Кундуз, Лагман, Фарах, Бадгис, Баглан, Гильменд и Урузган при поддержке армии.

В ходе операций еще семь боевиков получили ранения. В некоторых провинциях операции по зачистке территорий от боевиков продолжаются, говорится в заявлении афганского МВД, о потерях в рядах сил безопасности Афганистана не сообщается.